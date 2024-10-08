Путин встретился с Алиевым

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Владимир Путин на встрече с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым лично пригласил его на саммит БРИКС в Казани.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович, мы ждем вас в Казани 23–24 октября", – сказал Путин.

Он также отметил позитивное развитие отношений Москвы и Баку.

Президенты двух стран проводят двусторонние переговоры в Кремле. Вечером 7 октября лидеры стран СНГ провели неформальную встречу. Отмечалось, что разговор был спокойный, откровенный и дружеский.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим принял приглашение Путина на участие в саммите БРИКС в Казани. Кроме того, страна направила РФ заявку на вступление в объединение.

В саммите также примут участие президент Ирана Масуд Пезешкиан, бразильский лидер Лула Инасио да Силва, а также президент Боливии Луис Арсе и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

