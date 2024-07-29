Малайзия подала заявку на вступление в БРИКС

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Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС. Об этом сообщил премьер-министр страны Анвар Ибрагим в соцсети X.

Он поделился, что намерение страны вступить в объединение стало главной темой его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы затронули аспекты укрепления двустороннего сотрудничества, и Малайзия настояла на том, чтобы существующие отношения расширялись и укреплялись, особенно в инвестиционно-торговой, научно-технической, сельскохозяйственной, оборонной и военной сферах, образовании и туризме, культуре", – указано в заявлении малазийского премьер-министра.

27 июля Лавров впервые с 2015 года посетил с визитом Малайзию. Российский дипломат прилетел из Лаоса, где он принимал участие в серии министерских мероприятий по линии АСЕАН.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявлял, что говорить о "второй волне" расширения БРИКС пока рано. Он уточнял, что все страны объединения согласны с тем, что интерес к БРИКС со стороны многих государств можно только приветствовать и стимулировать.

