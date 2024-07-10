Матвиенко заявила, что в очереди в БРИКС стоят 24 страны

Фото: пресс-служба Совета Федераций

24 страны стоят в очереди на участие в БРИКС, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в эфире телеканала Россия 24.

По ее словам, эти страны перестали бояться и уже понимают, что в этом объединении им будет комфортно и выгодно.

"БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и ряд других региональных таких объединений и в Латинской Америке, и в Африке – это и есть уже вот эти столпы, вот эти структуры растущего и набирающего темпы многополярного мира", – сказала Матвиенко.

Она добавила, что сейчас бесполезно сопротивляться историческому процессу и пытаться сохранить свою гегемонию. Глава Совфеда привела в пример США, Великобританию и Францию, народы которых показывают недовольство политикой своих государств.

"Это не клуб по интересам, это объединение единомышленников, у которых совпадает взгляд на развитие международных отношений, на роль ООН, которые против вмешательства в суверенные дела любого государства, которые за то, чтобы работали международные законы, а не кем-то придуманные правила", – подчеркнула она, указав на необходимость выработки критериев для вступления в организацию, чтобы не размывать идеи БРИКС.

Уже сейчас поступает ряд заявок на вступление в организацию, однако говорить о "второй волне" расширения БРИКС пока рано, рассказывали в РФ. При этом правительство Таиланда уже одобрило планы стать членом организации, а в Малайзии уточнили, что также намерены присоединиться к ней.

