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Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Малайзию, сообщает РИА Новости.

Российский дипломат прилетел из Лаоса, где он принимал участие в серии министерских мероприятий по линии АСЕАН.

Лавров во главе российской делегации прибыл с визитом в Лаос 25 июля. Там он пробыл до 27-го числа. В эти дни проходили мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Совещания прошли на уровне глав МИД в трех форматах: Россия – АСЕАН, Восточноазиатский саммит (ВАС) и Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ).