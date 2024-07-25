Захарова: контакты по экспертной линии РФ и США по Украине прошли в третьей стране

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Контакты второго трека, в ходе которых взаимодействовали эксперты России и США по Украине, прошли некоторое время назад в третьей стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Контакты второго трека, под которыми подразумевается взаимодействие по линии экспертов-политологов и других представителей научно-академического сообщества, действительно имели место некоторое время тому назад. Они прошли в третьей стране", – рассказала дипломат.

При этом Захарова уточнила, что Москва не считает проведение подобных консультаций целесообразным из-за заведомой антироссийской позиции участников со стороны США и других недружественных России государств. Однако, по ее словам, МИД РФ не вправе ограничивать общение отечественных политологов с иностранными коллегами, так как РФ – свободная страна.

Официальный представитель МИД также сообщила, что получает информацию о содержании подобных консультаций.

Ранее в рамках заседания СБ ООН глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что урегулирование действующего кризиса на Украине должно сопровождаться конкретными шагами, в частности, по снятию угроз для РФ, которые исходят со стороны западных стран.

Лавров также провел переговоры с представителями нескольких стран, в частности с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом. Российский министр назвал эту встречу очень интересной, добавив, что полученная от швейцарской стороны информация "говорила о многом".