Лавров: урегулирование кризиса в Европе должно сопровождаться конкретными шагами

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Урегулирование действующего кризиса в Европе должно сопровождаться конкретными шагами, в частности, по снятию угроз для РФ, которые исходят со стороны западных стран. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН, пишет РИА Новости.

Министр подчеркнул, что необходимо навсегда установить первопричины разразившегося европейского кризиса. Что касается конфликта на Украине, то условия для формирования устойчивого мира были изложены Владимиром Путиным, напомнил Лавров.

В середине июня российский президент обозначил ряд условий для Киева, при которых РФ готова начать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Среди них полный вывод ВСУ с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ, официальное уведомление о том, что Украина не присоединится к НАТО, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, демилитаризация и денацификация страны, а также обозначение в международных договорах статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с их принадлежностью России и отмена антироссийских санкций.