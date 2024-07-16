NYT: Украина намерена завершить конфликт с Россией переговорами

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Украинские власти намерены завершить конфликт с Россией переговорами. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету The New York Times (NYT).

Киев прорабатывает план прекращения боевых действий путем переговоров, поскольку конфликт продолжается уже два с половиной года, указано в материале.

Ранее журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс заявила, что киевские власти планируют провести конференцию по урегулированию украинского конфликта и пригласить на нее представителей России до президентских выборов в США в ноябре. По ее словам, целью встречи является достижение справедливого мира на Украине.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что у возможного саммита с участием Москвы и Киева сейчас нет содержательного наполнения. Также нет понимания, о какой повестке дня может идти речь, добавил политик.