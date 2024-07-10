Журналист Bloomberg утверждает, что Киев хочет провести переговоры с РФ до выборов в США

Фото: 123RF/diy13

Журналист агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на источники, заявила что власти Киева хотят провести конференцию по урегулированию конфликта на Украине и пригласить на нее представителей РФ до президентских выборов в США в ноябре. Об этом она написала в социальной сети X.

"Киев хочет провести вторую встречу для того, чтобы достичь справедливого мирного урегулирования на Украине, перед выборами в США в ноябре, на этот раз с участием России", – сообщила она.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией через посредников по аналогии с договоренностями о зерновом коридоре.

Владимир Путин, в свою очередь, раскритиковал данную идею, назвав ее невозможной. По его словам, посредник для урегулирования конфликта вряд ли будет наделен правом подписывать окончательные документы.