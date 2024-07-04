Путин назвал невозможным прекращение огня на Украине без договоренностей о диалоге

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Прекращение огня на Украине невозможно без достижения договоренностей о диалоге. РФ не должна допустить, чтобы Киев этим воспользовался для улучшения своего положения, заявил Владимир Путин на пресс-подходе к российским СМИ по итогам саммита ШОС.

"Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона такие шаги, которые являлись бы неотвратимыми для Российской Федерации, поэтому прекращение огня без этой договоренности невозможно", – сказал российский лидер.

Президент РФ подчеркнул необходимость добиться условий, которые устроят Москву и станут необратимыми. Путин отметил, что нельзя объявлять о прекращении огня в надежде на позитивные шаги со стороны Киева. Он предупредил, что Украина может довооружиться и доукомплектоваться при помощи насильственной мобилизации.

Глава государства также указал, что завершение конфликта через посредников невозможно, напомнив, что РФ никогда не отказывалась от переговоров.

"Прежде всего потому, что вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательные документы", – отметил Путин.

Во время выступления Путин рассказал о просьбе Запада прекратить боевые действия, когда ВС РФ находились у Киева два года назад.

"Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, прекратить боевые действия, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны, и мы это сделали", – сказал он.

По словам президента РФ, тогда Москву просили отвести свои войска для создания условий окончательного заключения мирного договора, однако в результате РФ обманули.

"Договоренности, достигнутые в Стамбуле были выброшены в помойку, так было неоднократно", – добавил Путин.

Ранее Путин не увидел смысла обращаться к Верховной раде по переговорам с Украиной. Причина тому – большинство депутатов украинского парламента, которые полностью поддерживают правящую верхушку, узурпировавшую власть в стране, подчеркнул президент РФ.

