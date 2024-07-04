Зеленский назвал условие для прекращения огня на Украине

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Украина выступает против предложения венгерского премьера Виктора Орбана о прекращении огня для начала переговоров с РФ, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на Bloomberg.

По словам украинского лидера, Москва якобы может использовать прекращение огня для накопления сил и начала нового наступления.

Зеленский считает, что боевые действия остановятся лишь в том случае, если будет существовать план о дальнейшем будущем Украины, причем его должны заранее согласовать на международной площадке в присутствии стран, "которым доверяют".

Ранее Орбан предложил Киеву рассмотреть возможность прекратить огонь, чтобы стимулировать переговоры. Однако его предложение не понравилось Зеленскому, но он обещал подумать над ним. Премьер Венгрии утверждал, что у Украины якобы ранее был неудачный опыт с прекращением огня.