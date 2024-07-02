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02 июля, 15:01

Политика

Орбан предложил Украине прекратить огонь, чтобы начать переговоры с Россией

Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев

Венгрия предложила Украине рассмотреть возможность прекращения огня, чтобы начать переговоры с РФ об урегулировании конфликта, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Мы ценим мирные инициативы Зеленского", – цитирует его Reuters.

Политик также сообщил, что Будапешт хотел бы подписать с Киевом двустороннее соглашение по ряду вопросов.

Орбан прибыл в Киев для переговоров с Зеленским 2 июля. По словам пресс-секретаря главы венгерского правительства Берталана Хаваши, главной темой встречи станет возможность достижения мира. Также Орбан и Зеленский обсудят текущие вопросы двусторонних отношений.

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