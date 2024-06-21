Орбан заявил, что НАТО создает военную миссию на Украине

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО планирует провести на территории Украины военную миссию. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова премьера в эфире радиостанции Kossuth.

"Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится, и венгры смогут с него сойти", – заявил Орбан.

По словам венгерского премьер-министра, если "машиниста получится убедить, то дальше не поедет никто". Орбан отметил, что ему удалось договориться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что Венгрия не будет участвовать в планируемой миссии. При этом "машиниста убедить не удалось, поскольку он силен". Теперь предотвратить глобальный конфликт может только экс-президент США Дональд Трамп в случае возвращения к власти, заключил политик.

Ранее Орбан заявил, что НАТО стремится к созданию трех крупных военных баз на территории своих стран для поставки оружия Украине. По его словам, Альянс хочет оказать Украине помощь за счет создания так называемой украинской миссии НАТО.

