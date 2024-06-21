Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня, 13:48

Политика

Орбан заявил, что НАТО создает военную миссию на Украине

Фото: AP Photo

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО планирует провести на территории Украины военную миссию. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова премьера в эфире радиостанции Kossuth.

"Есть минимальная цель, которой удалось достичь. Европейский поезд едет в сторону войны. Если наше правительство поддержало народ на выборах в Европарламент, я могу нажать стоп-кран, поезд остановится, и венгры смогут с него сойти", – заявил Орбан.

По словам венгерского премьер-министра, если "машиниста получится убедить, то дальше не поедет никто". Орбан отметил, что ему удалось договориться с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о том, что Венгрия не будет участвовать в планируемой миссии. При этом "машиниста убедить не удалось, поскольку он силен". Теперь предотвратить глобальный конфликт может только экс-президент США Дональд Трамп в случае возвращения к власти, заключил политик.

Ранее Орбан заявил, что НАТО стремится к созданию трех крупных военных баз на территории своих стран для поставки оружия Украине. По его словам, Альянс хочет оказать Украине помощь за счет создания так называемой украинской миссии НАТО.

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика