13 июня, 16:23Политика
Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 млн евро за нарушение правил по приему беженцев
Фото: 123RF/mistervlad
Европейский суд оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро за недопуск нелегальных мигрантов, а также назначил выплатить по 1 миллиону за каждый день просрочки невыполнения решения суда.
"Речь идет о беспрецедентном и очень серьезном нарушении европейского права", – говорится в опубликованном документе ЕС.
Уточняется, что своими действиями Венгрия нарушила процедуру международной защиты, незаконно задержала ее просителей в транзитных зонах, отказала в праве беженцев оставаться на территории страны в ожидании окончательного решения по их апелляции, а также выдворила граждан третьих стран.
Ранее Европейский суд вынес Венгрии наказание из-за ее позиции по Украине. Так, стране решили предоставить только низкие посты в следующем составе Европейской комиссии.
Однако в июне Венгрия должна стать председателем в Европейском совете, что даст Будапешту полномочия определять повестку дня.
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