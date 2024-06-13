Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 млн евро за нарушение правил по приему беженцев

Фото: 123RF/mistervlad

Европейский суд оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро за недопуск нелегальных мигрантов, а также назначил выплатить по 1 миллиону за каждый день просрочки невыполнения решения суда.

"Речь идет о беспрецедентном и очень серьезном нарушении европейского права", – говорится в опубликованном документе ЕС.

Уточняется, что своими действиями Венгрия нарушила процедуру международной защиты, незаконно задержала ее просителей в транзитных зонах, отказала в праве беженцев оставаться на территории страны в ожидании окончательного решения по их апелляции, а также выдворила граждан третьих стран.

Ранее Европейский суд вынес Венгрии наказание из-за ее позиции по Украине. Так, стране решили предоставить только низкие посты в следующем составе Европейской комиссии.

Однако в июне Венгрия должна стать председателем в Европейском совете, что даст Будапешту полномочия определять повестку дня.



