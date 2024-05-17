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Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине из-за наличия там только одного мирного плана за авторством украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию главы МИД страны Петера Сийярто в одной из социальных сетей.

"Для нас это неприемлемо", – отметил Сийярто.

Глава МИД Венгрии объяснил, что другие государства тоже подготовили свои мирные планы, которые, по его оценке, были ничуть не хуже украинского. Однако предложение о включении мирных инициатив в резолюцию было отклонено большинством голосовавших.

Ранее Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров по украинскому конфликту. Он добавлял, что Москва следит за "мирным саммитом" в Швейцарии. Однако, указал президент, Россия не будет обсуждать никакие формулы, если она ничего не знает о них.

