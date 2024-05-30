Politico: ЕС лишит Венгрию высоких постов в ЕК из-за ее позиции по Украине

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Члены Евросоюза в качестве наказания Венгрии за ее сопротивление помощи Украине решили предоставить стране только низкие посты в следующем составе Европейской комиссии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Politico.

"Сытые по горло постоянным обструкционизмом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины", – сказали источники.

На это также повлияли хорошие отношения между Орбаном и Владимиром Путиным.

В источнике также говорится, что в июне Венгрия станет председателем в Европейском совете, что даст Будапешту полномочия определять повестку дня. Кроме того, в стране выражают надежду на то, что европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели останется на своем посту, который он занимает с 2019 года после того, как его выдвинул Орбан.

Ранее Венгрия помешала ЕС отправить прибыль от замороженных активов РФ ВСУ. Отмечается, что ЕС предлагал Венгрии сделку, по которой их доля брюссельских средств не использовалась бы для закупки оружия. И только благодаря этому Будапешт бы не наложил вето на механизм Евросоюза.

