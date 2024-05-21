Глава МИД Венгрии: у конфликта на Украине нет решения на поле боя

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ситуация показала, что у конфликта на Украине нет решения на поле боя. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления в одном из ведущих японских аналитических центров.

"На поле боя – мертвые люди и разрушения, но не решение. Западный мир потратил многие сотни миллиардов евро на поставки оружия (Украине. – Прим. ред.). Смогла Украина прорваться? Нет, не смогла", – цитирует его ТАСС.

Сийярто отметил важность понимания того, что "эту войну не может выиграть ни одна сторона", и призвал искать решения путем остановки огня и начала переговоров. Он указал, что и "Россия не может выиграть", потому что, считает он, "имеющихся поставок оружия Киеву достаточно, чтобы поддерживать статус-кво".



"Должны пройти переговоры. Вопрос только в том – когда. И чем раньше, тем лучше", – подытожил глава МИД Венгрии.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что мирное урегулирование украинского конфликта еще возможно, но для этого нужно, чтобы Запад перестал поставлять Киеву оружие. По его мнению, Украина должна вернуться к статусу безъядерного и внеблокового государства, а также быть демилитаризована и денацифицирована. Должны быть устранены первопричины, которые спровоцировали начало СВО, подчеркнул он.