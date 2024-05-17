Путин заявил, что до обострения конфликта на Украине постоянно контактировал с Зеленским

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Владимир Путин рассказал, что до обострения конфликта на Украине он постоянно поддерживал связь с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Журналисты спросили у российского лидера, будет ли РФ считать Зеленского легитимным президентом после того, как его срок завершится 20 мая, а также, станет ли Путин контактировать с ним.

"Мы раньше с ним общались, были в постоянном контакте до того, как конфликт вышел в острую фазу вооруженной борьбы", – ответил он.

Ранее Путин заявил, что для России имеет значение легитимность Зеленского как президента Украины, так как судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями.

Президент РФ также напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по украинскому конфликту. По его словам, Москва следит за тем, что происходит вокруг анонсированного мирного саммита по Украине в Швейцарии.

