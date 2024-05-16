Медведев: визит Зеленского в Харьков можно расценить как прощание

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Харьков можно расценить как прощальный, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Зеленский посетил Харьков. Сильный ход. Прощальный визит. Монетку кинул в воду? Или так хочет?" – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Свою публикацию Медведев сопроводил фотографией, на которой запечатлена казнь главы итальянских фашистов Бенито Муссолини.

До этого Зеленский допустил, что киевский режим может потерять контроль над Харьковом. Поэтому он потребовал от Запада новый пакет вооружения, куда войдут две системы ПВО Patriot.

По информации Минобороны РФ, Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают освобождать населенные пункты на севере Харьковской области. В частности, по словам главы ВГА региона Виталия Ганчева, ВС РФ уже подошли к селу Липцы. Ранее Ганчев указывал, что украинские военные все еще оказывают вооруженное сопротивление возле города Волчанска.

