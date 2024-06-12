Орбан заявил, что Венгрия выступает против миссии НАТО на Украине

Фото: ТАСС/EPA/Szilard Koszticsak

Будапешт выступает против миссии НАТО на Украине, но не может ее предотвратить, так как большинство членов альянса высказались в поддержку этой идеи. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции после переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

Орбан подчеркнул, что в рамках договоренности с Столтенбергом он пообещал, что не будет блокировать принятие решений стальными членами альянса по долгосрочной поддержке Украины и роли НАТО в координации этой помощи на саммите в июле.

Премьер-министр Венгрии также попросил у генсека НАТО сделать так, чтобы участие стран в военных акциях альянса за пределами их территории должно быть основано на добровольных началах и проводиться в соответствии с правилами. По его словам, Столтенберг это подтвердил и дал ему соответствующие гарантии.

Ранее Орбан заявлял, что Венгрия хочет помешать Европе начать войну с Россией, и указал, что "венгерское правительство знает, как это сделать".

Помимо этого, премьер подчеркнул, что нужно не допустить реализации опасных планов Евросоюза (ЕС) и НАТО, которые ведут к расширению украинского конфликта, а также проголосовать на предстоящих выборах в Европарламент за те партии, которые выступают за мир.

