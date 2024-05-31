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Североатлантический альянс готовится к войне с Россией, но ее еще можно предотвратить. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в Праге, трансляцию вел телеканал M1.

Он отметил, что "военный экспресс отошел от предпоследней станции", и теперь нужно задуматься о том, как он доберется до "конечной остановки". Сийярто подчеркнул, что "еще есть время" для предотвращения такого развития событий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что западные страны нагнетают провоенные настроения и сознательно разжигают предвоенную истерию. Это, по его словам, негативно отражается на общей обстановке, продолжается эскалация напряженности.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что нынешний конфликт России и Запада развивается по самому плохому сценарию. Он считает, что идет постоянная эскалация мощи оружия Альянса, из-за чего он не исключил перехода конфликта в его последнюю стадию.

