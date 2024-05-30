Песков заявил, что страны НАТО намерены продолжать войну с Россией

Фото: kremlin.ru

Заявления стран НАТО о возможных ударах украинских военнослужащих по территории России являются сознательным шагом в эскалации конфликта. Это провоцирует Украину на продолжение военных действий, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Страны Североатлантического альянса в последние недели выходят на новый виток нагнетания напряженности и делают это сознательно. Мы слышим много воинственных заявлений. <...> Они всячески провоцируют Украину на продолжение войны, и сами намерены продолжать вести с нами войну в прямом и переносном смысле", – цитирует представителя Кремля "Газета.ру".

Песков также отметил, что любая эскалация неизбежно приведет к последствиям как для Альянса, так и для Киева.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил в поддержку снятия ограничений на применение переданного Киеву западного оружия для ударов по целям на территории России. Однако он отметил, что союзники должны самостоятельно принимать решение об условиях, на которых они будут поставлять оружие Украине.

Также сообщалось, что администрация США продолжает обсуждать возможность снятия ограничения на применение Украиной американских вооружений для атак по РФ. По данным источников, этот вопрос находится на рассмотрении, власти Штатов еще не приняли окончательного решения.

При этом СМИ утверждают, что такой вариант развития событий оказался возможен из-за позиции госсекретаря США Энтони Блинкена и координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

