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Служба внешней разведки обвинила Госдепартамент США в попытке настроить мировую общественность против России, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-бюро СВР.

Там уточнили, что, используя топорные и заметные всем методы влияния, Штаты не стесняются выставить себя посмешищем.

Помимо этого, в СВР уверены, что американские власти планируют "запугать до ужаса" жителей Швеции и Финляндии, разместив в ближайшее время серию коротких видео для демонстрации "серьезности российской угрозы".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла приглашенных на конференцию в Швейцарии. Она заявила, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает снять ограничения на удары Украины по России.

До этого в пресс-службе СВР сообщили, что украинский президент Владимир Зеленский ощущает уязвимость собственных позиций в связи с истечением срока полномочий, поэтому избавляется от неблагонадежных и проводит чистки в армейской среде, в правительстве, руководстве СБУ и Совете нацбезопасности и обороны.