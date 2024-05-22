СВР: США стремятся направить расследование покушения на Фицо в нужное им русло

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Госорганы США стремятся подключиться к расследованию покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, чтобы направить следствие в "нужное русло". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки РФ.

По мнению СВР, Вашингтон и его союзники пытаются навязать версию "преступника-одиночки", который недоволен снижением уровня демократии в стране. В службе уточнили, что Штаты ставят задачу исключить раскрутку темы "политического терроризма в Европе" и тем более – возможного "внешнего следа" в совершенном теракте.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел к людям после выездного заседания правительства. Затем прозвучало несколько выстрелов, и политик упал на землю.

Его оперативно привезли в больницу, и в результате врачам удалось стабилизировать его состояние. Премьеру, по некоторым данным, провели операцию для остановки кровоизлияния в брюшной полости.

В администрации больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица сообщили, что Фицо после покушения находится в сознании и уже разговаривает со своим окружением.

В совершении покушения подозревается 71-летний Юрай Цинтула. 18 мая суд постановил заключить его под стражу.