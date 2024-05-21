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21 мая, 12:35

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Администрация больницы Рузвельта: Фицо находится в сознании после покушения

Врачи заявили, что премьер Словакии находится в сознании после покушения

Фото: ТАСС/Bernd von Jutrczenka

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения находится в сознании и уже разговаривает со своим окружением. Об этом сообщила администрация больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

При этом в сообщении также уточнили, что утром 21 мая по решению врачей Фицо сделали контрольную компьютерную томографию брюшной полости.

"Одновременно проводятся другие действия, направленные на улучшение состояния его здоровья", – сказано в заявлении администрации.

Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, когда он вышел к людям после выездного заседания правительства. Затем прозвучало пять выстрелов, и политик упал на землю.

Его оперативно привезли в больницу и в результате врачам удалось стабилизировать его состояние. Премьеру провели операцию для остановки кровоизлияния в брюшной полости.

В совершении покушения подозревается 71-летний Юрай Цинтула. 18 мая суд постановил заключить его под стражу.

Жизнь премьера Словакии Фицо находится вне опасности

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