Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 18:22

Происшествия
Главная / Новости /

Глава МВД Словакии: полиция проверит версию, что стрелявший в Фицо действовал не один

МВД Словакии проверит версию, что стрелявший в Фицо действовал не один

Фото: 123RF/sylv1rob1

Правоохранители в Словакии проверяют версию о том, что стрелявший в премьера Роберта Фицо действовал не один. О ходе расследования рассказал министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток.

"Через два часа после случившегося была стерта его история в социальной сети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской. – Прим. ред.), это было сделано не им и не его супругой", – приводит РИА Новости его слова.

Следствие намерено выяснить, мог ли кто-то подстрекать мужчину к совершению преступления.

О покушении на Фицо стало известно 15 мая. Политик вышел к гражданам после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. На площади прозвучали выстрелы, и премьер упал на землю.

Политика оперативно отвезли в больницу, где врачи провели операцию для остановки кровоизлияния в брюшной полости. По последним данным, состояние Фицо остается серьезным, однако появился позитивный прогноз.

В совершении покушения подозревают 71-летнего Юрая Цинтулу. 18 мая суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу. Известно, что мужчина не раз выражал недовольство относительно действий властей.

Жизнь премьера Словакии Фицо находится вне опасности

Читайте также


происшествияза рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика