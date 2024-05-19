Глава МВД Словакии: полиция проверит версию, что стрелявший в Фицо действовал не один

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Правоохранители в Словакии проверяют версию о том, что стрелявший в премьера Роберта Фицо действовал не один. О ходе расследования рассказал министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток.

"Через два часа после случившегося была стерта его история в социальной сети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской. – Прим. ред.), это было сделано не им и не его супругой", – приводит РИА Новости его слова.

Следствие намерено выяснить, мог ли кто-то подстрекать мужчину к совершению преступления.

О покушении на Фицо стало известно 15 мая. Политик вышел к гражданам после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. На площади прозвучали выстрелы, и премьер упал на землю.

Политика оперативно отвезли в больницу, где врачи провели операцию для остановки кровоизлияния в брюшной полости. По последним данным, состояние Фицо остается серьезным, однако появился позитивный прогноз.

В совершении покушения подозревают 71-летнего Юрая Цинтулу. 18 мая суд принял решение о заключении обвиняемого под стражу. Известно, что мужчина не раз выражал недовольство относительно действий властей.

