Пеллегрини: Фицо помнит обстоятельства покушения на него

Фото: ТАСС/AP/Petr David Josek

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо помнит обстоятельства покушения, которое было совершено на него 15 мая. Об этом заявил избранный президент республики Петер Пеллегрини, который посещал главу правительства в больнице, передает телеканал ТА3.

"Он все помнит. Он поражен тем, как быстро это произошло", – рассказал президент.

По его словам, Фицо находился в сознании, когда его доставили к врачам и помнит, как ему оказывали медицинскую помощь.

Фицо был ранен в результате стрельбы, которая произошла 15 мая в городе Гандлова. Политика доставили в больницу, где ему провели операцию для остановки кровоизлияния в брюшной полости. После хирургического вмешательства премьера ввели в состояние искусственной комы. Сейчас он находится в реанимационном отделении.

Правоохранители подозревают в покушении на политика 71-летнего Юрая Цинтулу.

Глава МВД Словакии предупредил о риске гражданской войны после покушения на Фицо. По его словам, подозреваемый в стрельбе сам признался в политической мотивации.

