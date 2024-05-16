Премьер Словакии еще в апреле предвидел покушение на политиков из правительства

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Словацкий премьер Роберт Фицо, на которого накануне совершили покушение, еще в апреле этого года предупреждал о вероятности убийства кого-то из политиков в правительстве. Об этом он рассказывал в своем видеообращении, опубликованном 10 апреля на его странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

"На улицах неприлично ругают политиков из правительства, я лишь жду, когда эта фрустрация, которую интенсивно углубляют (новостные порталы. – Прим. ред.) Dennik N, Sme и Aktuality, выльется в убийство кого-то из первых правительственных политиков. И я не преувеличиваю ни на миллиметр", – рассказывал Фицо.

Он объяснил, что это происходит из-за того, что часть общества была спровоцирована результатами выборов президента Словакии, на которых победил Петер Пеллегрини, а не его оппонент Иван Корчок.

Нападение на Фицо случилось 15 мая в городе Гандлова, когда политик вышел к людям после выездного заседания кабинета министров. Затем прозвучало 5 выстрелов, после которых премьер упал на землю.

Подозреваемый в покушении был задержан полицейскими. Предположительно, им является 71-летний мужчина. По версии журналистов, речь может идти о писателе Юрае Цинтуле, который легально владел огнестрельным оружием. Согласно данным МВД, им мог двигать политический мотив.

Позднее СМИ сообщали, что полиция предъявила обвинение Цинтуле. Ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

Фицо госпитализировали, врачам удалось стабилизировать состояние премьер-министра Словакии. По информации местных СМИ, его ввели в состояние искусственной комы – теперь его восстановление будет зависеть от того, насколько организм сможет справиться с ранениями.

Владимир Путин назвал нападение на премьер-министра Словакии чудовищным преступлением, которое не может иметь никаких оправданий. Также он выразил надежду на его быстрое выздоровление.

