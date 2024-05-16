В Словакии напавшему на премьера Фицо предъявили обвинение

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Полиция предъявила обвинение 71-летнему жителю города Левице Юраю Цинтуле в попытке умышленного убийства премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сообщает местный телеканал, на который ссылается ТАСС.

Ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения.

Представители словацких властей сообщили, что мужчина совершил покушение по политическим мотивам. По данным некоторых СМИ, Цинтулу обвинили в попытке умышленного убийства из мести.

Нападение на премьера Словакии произошло 15 мая в городе Гандлова. Когда Фицо вышел к гражданам, прогремело несколько выстрелов, после которых он упал на землю.

На вертолете его доставили в больницу. Как передавали местные издания, у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости.

Ему провели операцию, которая длилась около пяти часов. После хирургического вмешательства премьера ввели в состояние искусственной комы. Сейчас он находится в реанимации.

Предполагаемым нападавшим стал 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. СМИ ранее опубликовали видео, на котором пожилой мужчина заявлял, что не согласен с политикой правительства.