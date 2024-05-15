TA3: премьера Словакии Фицо ввели в состояние искусственной комы после операции

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Премьер-министра Словакии Роберта Фицо после операции ввели в состояние искусственной комы, в котором он будет находиться в течение 24 часов. Об этом сообщил телеканал ТА3.

В сообщении сказано, что восстановление Фицо будет зависеть от его физического состояния, насколько организм сможет справиться с ранениями. По информации телеканала, критической кровопотери не было допущено.

Сама операция длилась около 3 часов 40 минут. Важнейшие артерии в результате не были повреждены, заключили в заявлении.

Нападение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова. Когда премьер вышел к гражданам, прогремело несколько выстрелов, после которых он упал на землю.

Местные СМИ сообщали, что Фицо доставили на вертолете в больницу. При этом журналисты писали, что его жизнь находится вне опасности, но коллеги политика по партии уточнили, что угроза жизни еще сохраняется. Вскоре словацкие СМИ сообщили, что у премьера произошло кровоизлияние в брюшной полости.

Предполагаемым нападавшим может быть 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. СМИ ранее опубликовали видео, на котором пожилой мужчина заявлял, что не согласен с политикой правительства.

