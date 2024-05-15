Dennik N: Жизнь премьера Словакии находится вне опасности после покушения

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Жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо находится вне опасности после покушения, пишет газета Dennik N.

"У него травма живота, а также, судя по всему, рук и ног. Сейчас его везут в больницу в Банска-Бистрице", – уточняется в публикации.

По данным издания Reuters, сначала политику оказали помощь сотрудники больницы Гандлова, после чего было принято решение перевести его в медучреждение более высокого уровня.

Однако представители партии Smer, лидером которой является Фицо, утверждают, что угроза жизни премьер-министра пока сохраняется.

Фицо вышел к людям после выездного заседания правительства в городе Гандлова 15 мая. Затем на улице раздались выстрелы, политик получил ранения и упал на землю. Местные СМИ пишут, что премьер получил три ранения в результате стрельбы.

В свою очередь, МВД республики подтвердило информацию о попытке убийства премьер-министра. По данным телеканала JOJ, в Фицо стрелял 71-летний мужчина. Правоохранителям удалось его задержать.