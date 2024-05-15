МВД Словакии подтвердило информацию о попытке покушения на премьер-министра Фицо

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Пресс-секретарь МВД Словакии Матей Неуманн подтвердил информацию о попытке убийства премьер-министра Роберта Фицо, передает ТАСС.

Однако при этом он не раскрыл сведения о состоянии политика.

Нападение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от столицы страны днем 15 мая. По некоторым данным, премьер-министр вышел к людям после выездного заседания правительства, а после прозвучали выстрелы. После этого политик упал на землю.

По данным СМИ, нападавшего уже задержали. Сейчас словацкого премьера вертолетом транспортируют в больницу в Братиславе. Его состояние оценивается как тяжелое, так как он был ранен в брюшную полость и грудь.



До этого западные СМИ сообщали, что Фицо своим появлением на посту премьера сделал Словакию одной из самых пророссийских стран в Европе, что приводит к негативной реакции некоторых стран, включая Чехию и Францию.

