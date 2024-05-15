Pravda: состояние премьера Словакии после покушения оценивается как тяжелое

Фото: Pravda

Состояние премьера Словакии Роберта Фицо после покушения оценивается как тяжелое, говорится в сообщении словацкого издания Pravda.

"Премьер был ранен в брюшную полость и грудь", – уточняется в публикации.

Инцидент произошел в городе Гандлова в 190 километрах от столицы страны. Фицо вышел к людям после выездного заседания правительства, а затем раздались выстрелы. Затем Фицо упал на землю.

По данным СМИ, нападавшего уже задержали. Сейчас словацкого премьера вертолетом транспортируют в больницу в Братиславе.



Ранее западные СМИ рассказывали, что Фицо своим появлением на посту премьера сделал Словакию одной из самых пророссийских стран в Европе, что приводит к негативной реакции некоторых стран, включая Чехию и Францию.

