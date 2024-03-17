17 марта, 17:19Политика
Словакия при Фицо стала пророссийской страной Европы – СМИ
Фото: 123RF/tomas1111
Возвращение Роберта Фицо на должность премьер-министра сделало Словакию одной из самых пророссийских стран в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.
В материале говорится, что времена, когда словацкие дипломаты убеждали европейские страны начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз и когда Братислава отправляла Киеву военную технику, остались в прошлом.
Премьер-министр страны Фицо публично упрекает своих европейских коллег в том, что они не желают идти к мирному урегулированию украинского конфликта. Это приводит к негативной реакции некоторых стран, в том числе в Чехии и во Франции. Однако Фицо, по мнению автора материала Bloomberg, не беспокоится о потере друзей в Европе.
Ранее Роберт Фицо обвинил Чехию в заинтересованности в конфликте на Украине. Так он прокомментировал решение Чехии отказаться от заседаний со словацким кабмином на неопределенное время. В Праге объяснили, что поводом послужил разный взгляд на украинский конфликт.
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