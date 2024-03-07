Премьер Словакии обвинил Чехию в заинтересованности в конфликте на Украине

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Кабмин Чехии заинтересован в продолжении конфликта на Украине, и на фоне этого поставил дальнейшие отношения между Прагой и Братиславой под угрозу, заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо.

Так он прокомментировал решение Чехии отказаться от заседаний со словацким кабмином на неопределенное время, которое было принято накануне. В Праге объяснили, что поводом послужил разный взгляд на украинский конфликт.

"Принимаем во внимание, что чешское правительство решило поставить под угрозу словацко-чешские отношения лишь потому, что заинтересовано поддерживать войну на Украине, в то время как словацкое правительство открыто говорит о мире", – передает ТАСС слова Фицо.

Он сделал акцент на том, что Словакия никогда не стала бы портить отношения с Чехией. Внешняя политика Братиславы останется суверенной, резюмировал он.

Ранее Фицо признался, что его разочаровала встреча по ситуации на Украине, которая прошла в Париже.

Он отметил, что на конференции не прозвучало ни одного слова о мире. По его словам, там обсуждалась инициатива по отправке военных в Киев, которую поддержали уже некоторые европейские страны.



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