Главы Минфинов G20 не согласовали итоговое заявление из-за разногласий по Украине – СМИ

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Министры финансов и главы ЦБ стран G20 не смогли согласовать совместное заявление по итогам встречи в Сан-Паулу из-за разногласий по вопросу конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на источник.

Вместо совместного заявления было опубликовано только собственное со стороны председательствующей в G20 Бразилии. По информации журналистов, Бразилия как принимающая сторона хотела исключить геополитические кризисы и сосредоточить основное внимание встречи именно на вопросах экономической политики.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заверила Украину в поддержке cо стороны ФРГ, но при этом призвала не забывать и о других конфликтах в мире.

До этого евродепутаты большинством голосов поддержали создание нового фонда помощи Украине объемом 50 миллиардов евро. По словам еврокомиссара по вопросам расширения ЕС и добрососедства Оливера Вархели, первый платеж Украине планируется перевести в начале марта.

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