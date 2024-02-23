Лавров и президент Бразилии обсудили конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

В ходе встречи бразильский лидер подчеркнул бесперспективность односторонних инициатив и ультиматумов в вопросе разрешения конфликта на Украине. Также сообщается, что Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил позицию Бразилии в пользу урегулирования ситуации на основе учета законных озабоченностей всех сторон в сфере безопасности.

Также главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В ходе встречи была констатирована близость позиций в отношении глубокого кризиса на палестинских территориях, жертвами которого стали десятки тысяч мирных граждан.

Лавров и Лула да Силва также обсудили вопросы дальнейшего развития дружеских двусторонних отношений, включая подготовку к 12-й сессии Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и очередному заседанию Комиссии высокого уровня для согласования дополнительных мер по расширению взаимной торговли и реализации совместных проектов в различных областях.

Стороны также рассмотрели график контактов, в том числе в связи с предстоящими в этом году мероприятиями по линии БРИКС и "Группы двадцати".

Ранее Сергей Лавров на заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро заявил, что G20 вряд ли способна найти решения для угроз глобальной безопасности, но она могла бы четко заявить об отказе от использования экономики как оружия. Российский министр предложил продемонстрировать стремление к открытому и равноправному торгово-экономическому сотрудничеству и подтвердить, что глобальные банки и фонды не должны финансировать милитаристские цели и агрессивные режимы.