G20 могла бы четко заявить об отказе использования экономики как оружия – Лавров

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

G20 вряд ли способна найти решения для угроз глобальной безопасности, но она могла бы четко заявить об отказе от использования экономики как оружия. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро.

"Не думаю, что в "двадцатке" мы найдем развязки накопившихся вызовов и угроз глобальной безопасности. Вместе с тем наш форум ведущих мировых экономик мог бы четко заявить об отказе "Группы двадцати" от использования экономики как оружия и войны как инвестиции", – приводит его слова ТАСС.

Российский министр предложил продемонстрировать стремление к открытому и равноправному торгово-экономическому сотрудничеству и подтвердить, что глобальные банки и фонды не должны финансировать милитаристские цели и агрессивные режимы.

Лавров отметил, что это было бы вкладом G20 в создание условий для поиска компромиссов в конфликтах с помощью инклюзивной дипломатии при уважении центральной роли Совбеза ООН.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что участники встречи G20 в Бразилии расходятся во мнениях относительно конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, из-за чего в совместных заявлениях могут быть исключены геополитические темы. Бразилия, как страна, проводящая данную встречу, изучает способы не поднимать вопросы вооруженных конфликтов, чтобы они не затмили другие темы.