Участники G20 могут отказаться от ряда политических заявлений из-за разногласий – СМИ

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Участники встречи G20 в Бразилии расходятся во мнениях относительно конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, из-за чего в совместных заявлениях могут быть исключены геополитические темы. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По данным источника агентства, члены G20 придерживаются разных мнений относительно ближневосточного и украинского кризисов, из-за чего на грядущей встрече в Рио-де-Жанейро участники не будут поднимать геополитические темы. Отмечается, что игнорирование тем конфликтов может преуменьшить значимость мероприятия.

Некоторые члены G20 убеждены, что на встрече страны-участницы вообще не должны упоминать геополитические конфликты, так как достичь соглашения по ним на сегодняшний день представляется невозможным. Бразилия, как страна, проводящая данную встречу, изучает способы не поднимать вопросы вооруженных конфликтов, чтобы они не затмили другие темы.

21 и 22 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров будет участвовать в совещании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро. Там у главы МИД РФ также запланирован ряд двусторонних встреч.

Владимир Путин ранее назвал G20 важной структурой в управлении экономикой. Он напомнил, что она создавалась для поиска решений актуальных вопросов международной социально-экономической повестки.