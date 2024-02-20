Лавров в Венесуэле проведет переговоры с президентом страны

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Глава МИД РФ Сергей Лавров 20 февраля посетит Венесуэлу, где запланированы встречи с президентом Иваном Хилем Пинто и исполнительным вице-президентом страны Делси Родригес, а также переговоры в МИД Венесуэлы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

"Стороны обсудят текущее состояние и перспективы двустороннего стратегического партнерства, включая углубление диалога и реализацию важнейших совместных проектов в торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, состоится обмен мнениями по ключевым темам международной и региональной повестки дня", – рассказала она.

21 и 22 февраля российский министр иностранных дел будет участвовать в совещании глав МИД G20 в Рио-де-Жанейро. Там у Лаврова также запланирован ряд двусторонних встреч.

До этого Лавров сообщил, что у западных ультиматумов по Украине нет никакой перспективы. Такое заявление он сделал после переговоров с министром иностранных дел Гамбии Момоду Тангарой. Вместе с этим министр выразил благодарность стороне за понимание происходящего.

Он также заявлял, что вариантов договориться о ситуации на Украине пока не просматривается из-за нежелания Запада учитывать интересы России.