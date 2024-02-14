Лавров заявил об отсутствии вариантов договориться по Украине из-за позиции Запада

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Вариантов договориться о ситуации на Украине пока не просматривается из-за нежелания Запада учитывать интересы России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У тех, кто нам объявил войну, серьезных предложений нет, а из-за нежелания учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле договориться, конечно, за столом переговоров пока не получится. Вариантов таких не просматривается", – приводит его слова ТАСС.

При этом, по словам министра, РФ готова рассматривать варианты для политико-дипломатического урегулирования конфликта. Он также напомнил о словах Владимира Путина, который озвучил подобное заявление в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

До этого Лавров сообщил, что у западных ультиматумов по Украине нет никакой перспективы. Такое заявление он сделал после переговоров с министром иностранных дел Гамбии Момоду Тангарой. Вместе с этим министр выразил благодарность стороне за понимание в отношении происходящего.

