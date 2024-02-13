Проект помощи Украине и Израилю без мер по границе США прошел голосование в сенате

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Законопроект о выделении новой помощи Украине и Израилю, не включающий меры по ужесточению охраны границы США, прошел окончательное процедурное голосование в американском сенате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

В поддержку проекта высказались 66 сенаторов, 33 проголосовали против. Теперь документ будет рассмотрен верхней палатой конгресса США. Уточняется, что рассмотрение законопроекта может пройти уже в среду, 14 февраля.

Документ предусматривает выделение средств Украине в размере около 60 миллиардов долларов и Израилю – порядка 14 миллиардов долларов.

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США должны прекратить безвозмездно раздавать деньги иностранным государствам и перевести всю свою зарубежную помощь в формат займов.

До этого американский сенатор Майк Ли без перерыва проговорил почти четыре часа с трибуны верхней палаты конгресса, протестуя против законопроекта о помощи Украине.

В своей речи Ли предупреждал о возможности втягивания в конфликт с ядерной державой, пагубности наращивания бюджетных расходов и снижения популярности поддержки Украины.

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