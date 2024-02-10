Маск призвал "остановить мясорубку" после слов Байдена о помощи Украине

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Американский предприниматель Илон Маск призвал "остановить мясорубку" на Украине после слов американского президента Джо Байдена, который назвал "преступной халатностью" неготовность конгресса страны поддержать Киев. Об этом бизнесмен написал в соцсети X.

Маск ответил на пост исполнительного директора FFO Майка Бенца, обратившего внимание на слова Байдена, которые он произнес в ходе встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем. Лидер Штатов также назвал действия конгресса "возмутительными".

Затем Маск добавил к своему комментарию, что это "надо было сделать еще год назад".

Ранее Байден поддержал законопроект сената США по охране государственных границ, помощи Украине и Израилю. Президент отметил, что теперь дело остается за республиканцами в палате представителей США.

Однако позднее сенат США заблокировал законопроект. Против инициативы выступили 50 сенаторов, поддержали ее 49. Для того чтобы законопроект не был отклонен, требовалось 60 голосов.

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