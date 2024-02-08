Законопроект о помощи Украине не прошел процедурное голосование в сенате США

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Сенат США заблокировал законопроект о выделении дополнительных средств на защиту границ, помощь Украине и Израилю. Об этом свидетельствуют результаты голосования, трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Инициатива не получила достаточную поддержку для прохождения процедурного голосования. Против нее выступили 50 сенаторов, а поддержали 49.

Для того, чтобы законопроект не был отклонен, требовалось 60 голосов.

Администрация президента США Джо Байдена неоднократно призывает конгресс придти к двухпартийному соглашению и принять законопроект о выделении допфинансирования в 2024 финансовом году на 118,28 миллиарда долларов. Предполагается, что из них около 60 миллиардов долларов будут потрачены на дальнейшую помощь Украине.

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