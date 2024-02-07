Послы США заявили об ударе по репутации страны из-за голосования по Украине – СМИ

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Группа из нескольких американских послов, находящихся в странах Индо-Тихоокеанского региона, призвала конгресс принять закон о помощи Украине и Израилю и заявила, что в противном случае США рискуют потерять доверие союзников. Об этом сообщает газета The New York Times.

"Правительства наблюдают за тем, что мы делаем в этот поворотный момент истории – время, когда решения, которые мы принимаем сейчас, будут иметь долгосрочные последствия на долгие годы <…>. Они хотят видеть, что, когда дела будут идти плохо, Соединенные Штаты будут рядом с нашими союзниками и партнерами", – написали дипломаты.

Отмечается, что подобные публичные обращения нехарактерны для дипломатов, которые обычно неохотно вступают в внутриполитические распри. Обращение в конгресс подписали послы США в Южной Корее, Японии, Австралии, Филиппинах, Индии, Китае, Новой Зеландии, Малайзии и Вьетнаме.

Девять дипломатов подчеркнули, что никогда раньше не подписывали письмо, подобное этому. Они также заявили, что считают необходимым поделиться прямой и честной оценкой, "учитывая серьезность исторического момента".

В публикации также отмечается, что многие конгрессмены считают, что невыполнение плана помощи Украине "может придать смелости Китаю в регионе".

Голосование в сенате конгресса США по пакетному законопроекту по помощи Украине, Израилю, а также ужесточению мер контроля на границе США состоится 7 февраля. Республиканцы в конгрессе уже исключили одобрение данного законопроекта.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон подверг критике законопроект и заявил, что если он дойдет до палаты представителей, его ожидает полный провал.



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