В Белом доме признали, что не смогут помогать Киеву без дополнительных средств

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Вашингтон не сможет предоставлять Киеву военную помощь, если на это не будет выделено дополнительных средств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джона Кирби.

"Без дополнительного финансирования на поддержку Украины Соединенные Штаты будут не в состоянии продолжать предоставлять военную помощь, по крайней мере в одностороннем порядке", – подчеркнул он.

По его словам, украинская армия уже сейчас ощущает дефицит боеприпасов из-за прекращения поставок. Кирби рассказал, что командирам ВСУ приходится решать, сколько снарядов можно потратить за день.

Он объяснил, что в такой ситуации могут быть совершены оперативные маневры для удержания своих позиций. Текущее положение дел в рядах украинских войск Кирби назвал сложным.

Ранее сенат США представил компромиссный законопроект о выделении допфинансирования в 2024 финансовом году. Документ предусматривает выделение 118,28 миллиарда долларов. В частности, около 60 миллиардов долларов планируется направить на дальнейшую поддержку Киева.

Американский президент Джо Байден поддержал данный проект и призвал конгресс как можно скорее принять двухпартийное соглашение.



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