05 февраля, 06:21Политика
Спикер Джонсон раскритиковал законопроект сената США о допфинансировании
Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон подверг критике представленный сенатом США компромиссный законопроект о выделении допфинансирования в 2024 финансовом году.
"Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали, и он даже близко не поможет положить конец пограничной катастрофе, которую создал президент (президент США Джо Байден. – Прим. ред.)", – написал Джонсон на своей странице в соцсети X.
Он также предрек полный провал данному проекту в том случае, если он дойдет до палаты представителей.
Ранее сенат США представил законопроект о выделении допфинансирования в 2024 финансовом году на 118,28 миллиарда долларов.
Согласно документу, около 60 миллиардов долларов из запланированных средств планируется выделить на дальнейшую поддержку Украины, 14,1 миллиарда долларов – на помощь Израилю, еще порядка 20 миллиардов долларов – на решение вопроса с охраной американской границы.
Байден поддержал законопроект сената США и призвал американский конгресс как можно скорее принять его.
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