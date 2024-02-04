В конгрессе США представили законопроект о выделении 17,6 млрд долларов Израилю

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Группа американских конгрессменов представила законопроект, который предусматривает выделение Израилю 17,6 миллиардов долларов без предоставления дополнительной поддержки Украине. Документ опубликован на сайте республиканца Кена Кэлверта.

В частности, предполагается выделение 4 миллиардов долларов на восполнение запасов боеприпасов Израиля для систем противоракетной обороны "Железный купол" и "Праща Давида". Также законопроект подразумевает выделение еще 4,4 миллиарда долларов на восполнение США запасов вооружений, которые были переданы Тель-Авиву.

При этом в документе не упоминается возможность предоставления какой-либо помощи украинской стороне.

Голосование по данному законопроекту планируется на следующей неделе.

Ранее члены американского конгресса осудили финансирование Украины со стороны США из-за коррупционного скандала, связанного с закупкой боеприпасов.

До этого лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил, что работа в сенате США над сделкой по согласованию дополнительной помощи Киеву и защите американской границы идет крайне тяжело.

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