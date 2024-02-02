Израиль потребовал немедленного доступа Красному Кресту к заложникам

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Израиль потребовал немедленного предоставления доступа Международному Красному Кресту к заложникам, удерживаемым палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла еврейского государства в Москве Симону Гальперин.

"Надо всех немедленно освободить, но очень важно немедленно дать доступ Красному Кресту, чтобы их навестить и посмотреть ситуацию, если надо – оказать медицинскую помощь", – подчеркнула она.

1 февраля СМИ сообщили, что группировка ХАМАС пока не одобрила условия сделки с Израилем по освобождению заложников из сектора Газа.

О том, что движение не дало окончательного ответа на предложение новой сделки, также сообщило агентство Reuters, ссылаясь на советника по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер аль-Ноно. По его словам, текущий этап переговоров пока нулевой.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что израильская сторона приняла предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. Он также рассказал, что движение ХАМАС проявило первоначальную положительную реакцию на это предложение.

Израиль, США, Египет и Катар согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа.

В новом предложении подразумевается поэтапное освобождение оставшихся американских и израильских заложников, начиная с женщин и детей. По данным журналистов, предлагаются постепенные паузы в боевых действиях и поставках помощи в Газу, а также освобождение палестинских заключенных.

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