В ХАМАС пока не одобрили условия новой сделки по освобождению заложников – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD

Радикальная палестинская группировка ХАМАС пока не одобрила условия сделки с Израилем по освобождению заложников из сектора Газа. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на неназванного представителя движения.

Он подчеркнул, что руководство группировки все еще ведет консультации по поводу условий освобождения пленных со странами-посредниками между ХАМАС и Израилем.

О том, что движение не дало окончательного ответа на предложение новой сделки, также сообщило агентство Reuters, ссылаясь на советника по СМИ главы политбюро ХАМАС Тахер аль-Ноно. По его словам, текущий этап переговоров пока нулевой.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что израильская сторона приняла предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. Он также рассказал, что движение ХАМАС проявило первоначальную положительную реакцию на это предложение.

Израиль, США, Египет и Катар согласовали в Париже основы новой сделки по поэтапному освобождению заложников в секторе Газа.

В новом предложении подразумевается поэтапное освобождение оставшихся американских и израильских заложников, начиная с женщин и детей. По данным журналистов, предлагаются постепенные паузы в боевых действиях и поставках помощи в Газу, а также освобождение палестинских заключенных.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

Новости мира: тысячи людей в Тель-Авиве вышли на акцию протеста в поддержку заложников