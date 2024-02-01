В Катаре заявили, что Израиль согласился на предложение о прекращении огня в секторе Газа

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Израиль принял предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

"Израиль согласился на предложение о прекращении огня, и мы получили первоначальную положительную реакцию на него от ХАМАС", – сказал он в эфире телеканала Al Jazeera.

Между тем министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ в ходе боевых действий в Газе убили 10 тысяч вооруженных боевиков и не менее 10 тысяч ранили, передает ТАСС. Он назвал такие данные "серьезным ударом, подрывающим потенциал ХАМАС".

Позже представитель ХАМАС заявил телеканалу Al Arabiya, что движение пока не одобрило условия сделки по освобождению заложников. В настоящее время еще ведутся переговоры относительно условий.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября 2023 года, когда палестинская радикальная группировка ХАМАС выпустила в сторону Израиля тысячи ракет. В ответ на это Израиль начал в секторе Газа операцию "Железные мечи".

24 ноября в 07:00 (в 08:00 по московскому времени) между сектором Газа и Израилем началось четырехдневное перемирие. Однако 1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о возобновлении боевых действий в Газе из-за нарушения перемирия со стороны ХАМАС.

С начала обострения конфликта между странами погибли более 25 тысяч человек со стороны Газы и более 1,2 тысячи – со стороны Израиля. Более того, из зоны боевых действий эвакуировали свыше тысячи россиян.

Более 200 человек, находившихся в момент нападения ХАМАС в Израиле, были взяты в плен. В МИД РФ неоднократно называли приоритетной задачу по вызволению сограждан из плена ХАМАС.

В конце января 2024 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не собирается выводить армию из Газы, пока не достигнет поставленных целей.



Россия направила в сектор Газа сотни тонн гуманитарной помощи – Лавров